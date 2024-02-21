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Нидерланды разрешили России провести выборы президента в посольстве в Гааге

10:42
  • среда
  • 21 февраля 2024

Дипмиссия организует голосование на своей территории

Посольство России в Нидерландах своевременно уведомило министерство иностранных дел королевства о намерении организовать в посольстве избирательный участок для проведения выборов президента Российской Федерации 17 марта 2024 года. Об этом в среду, 21 февраля, рассказали в дипмиссии.

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Российские дипломаты отметили, что власти Нидерландов отреагировали положительно на это уведомление.

В российском посольстве пообещали приложить все усилия к тому, чтобы находящиеся в Нидерландах граждане России смогли реализовать свое конституционное право участия в выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

Ранее рабочая группа комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета выявила наращивание информационных атак, направленных на воспрепятствование выборам президента России. Запад открыто связывает свою поддержку экстремистов с выборами президента России, подчеркивается в заявлении комиссии.

Возможность проголосовать на предстоящих выборах главы государства будет, в числе прочих избирателей, у военнослужащих. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции.

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