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АСВ назвало сроки начала выплат вкладчикам QIWI Банка

10:46
  • среда
  • 21 февраля 2024

Сумма выплат - порядка 4,6 миллиарда рублей

Выплаты вкладчикам QIWI Банка начнутся не позднее 6 марта.

Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). По предварительным данным, совокупный размер составляет 4,6 миллиарда рублей.

Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

В среду, 21 февраля, Центробанк отозвал лицензию QIWI Банка. Кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России.

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