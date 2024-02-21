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Глава военной разведки Украины признал тяжелое положение ВСУ

10:26
  • среда
  • 21 февраля 2024

Украинской армии пришлось уйти из Авдеевки

Украинская армия действительно находится сейчас в тяжелом положении. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

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Как пишет The Wall Street Journal, глава украинской военной разведки сделал это признание после отступления ВСУ из Авдеевки (ДНР). Он также подтвердил, что украинская армия уступает российским Вооруженным силам по численности и оснащенности оружием и военной техникой.

Американские СМИ со ссылкой на бойцов ВСУ также пишут, что от 850 до 1000 украинских солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести в результате отступления из Авдеевки.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении к нации пожаловался на тяжелую обстановку на харьковском направлении. Он заявил, что "ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов".

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