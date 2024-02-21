Цифровой ликбез: Школьникам расскажут про защиту от дипфейков

Уроки пройдут во всех регионах страны

"Лаборатория Касперского" и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дали старт новому сезону всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез".

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников в рамках проекта "Цифровой ликбез" пройдут во всех регионах страны. Материалы нового сезона посвящены таким темам, как защита от мошенничества с использованием дипфейк-технологий, доксинга и кражи аккаунтов. Они включают в себя три мультипликационных видеоролика и методические материалы для педагогов.

Главной героиней видеороликов снова станет журналистка рыбка Лина, которая ведет колонку в корпоративном журнале о способах защиты от цифровых угроз в подводном мире. По сюжету к Лине обращаются подводные жители Оушен-сити и рассказывают свои истории, в которых они попадаются на уловки интернет-мошенников. Так, из видеороликов школьники узнают, как определить дипфейки, что такое доксинг и как избежать кражи аккаунтов. Например, в одном из мультфильмов разобрана схема, когда злоумышленники в видеороликах убеждают доверчивых пользователей вложить деньги в сомнительное предприятие, обещая в скором времени значительную прибыль. Для таких видео злоумышленники создают подделки видеообращений известного в Оушен-сити блогера. Лина рассказывает, как не попасться на удочку мошенников и отличить искусственно созданные видео от подлинных.

Благодаря видеороликам школьники смогут не только узнать о том, как безопасно вести себя в интернете, но и повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика", направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России. Материалы проекта доступны на сайте цифровойликбез.рф.

"Крайне важно рассказывать школьникам на простых и понятных примерах о потенциально опасных вещах в сети, ведь мошенники становятся всё изощреннее, и даже опытные пользователи могут попасть в ловушку. Дип-фейки, похищение аккаунтов, доксинг – все то, что еще вчера было предметом изучения футурологов,

сегодня стало реальностью. Здорово, что "Лаборатория Касперского" уделяет большое внимание этим темам и делится своей экспертизой на страницах "Цифрового ликбеза", — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания". Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках на уроках по разным предметам, во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях, для наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.

"Цифровой ликбез" — всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО "Цифровая экономика", Минцифры России и Минпросвещения России. Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", VK, "Авито", "Лаборатория Касперского" — представлены на сайте проекта.

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