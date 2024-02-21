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ВС России сорвали ротацию украинских подразделений под Артемовском

10:56
  • среда
  • 21 февраля 2024

Также полностью зачищены от ВСУ Крынки

Подразделения ВС России сорвали ротацию украинских частей в районе Клещеевки на артемовском направлении. Отряд "Варвар" спецназа "Ахмат" уничтожил пулеметное гнездо.

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По словам командира группы с позывным Варвар, в гнездо украинского пулеметчика дважды прилетал российский FPV-дрон. Пулеметчика ночью эвакуировали, его сменили другие военнослужащие. Но на следующий день их также разбомбили, приводит рассказ военного Telegram-канал "RT на русском".

Ранее глава Минобороны сообщил о полном контроле российских сил над населенным пунктом Крынки в Херсонской области. По словам Сергея Шойгу, поселок, ставший плацдармом украинских войск на левом берегу Днепра, полностью зачищен.

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