ВС России сорвали ротацию украинских подразделений под Артемовском

Также полностью зачищены от ВСУ Крынки

Подразделения ВС России сорвали ротацию украинских частей в районе Клещеевки на артемовском направлении. Отряд "Варвар" спецназа "Ахмат" уничтожил пулеметное гнездо.

По словам командира группы с позывным Варвар, в гнездо украинского пулеметчика дважды прилетал российский FPV-дрон. Пулеметчика ночью эвакуировали, его сменили другие военнослужащие. Но на следующий день их также разбомбили, приводит рассказ военного Telegram-канал "RT на русском".

Ранее глава Минобороны сообщил о полном контроле российских сил над населенным пунктом Крынки в Херсонской области. По словам Сергея Шойгу, поселок, ставший плацдармом украинских войск на левом берегу Днепра, полностью зачищен.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"