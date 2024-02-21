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Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков

11:03
  • среда
  • 21 февраля 2024

Это произошло после отзыва лицензии у "Киви банка"

Система Qiwi заблокировала вывод средств со своих электронных кошельков. Это произошло в среду, 21 февраля, после сообщений об отзыве Банком России лицензии у "Киви банка".
ЦБ отозвал лицензию у "Киви банка"

Также сообщается, что и пополнение электронного кошелька Qiwi стало недоступно.

Кроме того, не удается отправлять переводы через сайт платежной системы Contact, оператором которой является "Киви банка". При попытке осуществить операцию появляется сообщение о том, что во время обработки запроса произошла неизвестная ошибка сервера.

На этом фоне стоимость расписок Qiwi на Московской бирже снижается более чем на 25%, отмечает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что в целом финансовая система России находится в здоровом состоянии, а российские банки демонстрируют устойчивость и продолжают стабильно работать вопреки рестрикциям Запада. При этом в мировой банковской системе, которая находится сейчас не в лучшем состоянии, грядут кардинальные перемены, предупредил глава государства.

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