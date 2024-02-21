США отвергли возможность предоставления Украине помощи в форме кредита

Для этого сейчас не время, считают в Вашингтоне

Американские власти не рассматривают возможность предоставления Украине помощи в форме кредита. Такое заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как отметил Салливан, Вашингтон не считает "лучшим способом продвижения" помощи Украине просьбы "взять на себя долговые обязательства прямо сейчас".

Чиновник вновь призвал Конгресс удовлетворить запрос Белого дома на выделение финансов киевскому режиму и принять соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости.

Американский журналист Такер Карлсон ранее обвинил сенатора Линдси Грэма в попытке провернуть мошенническую схему с Украиной. Речь идет о предложении политика предоставлять помощь Киеву в виде долгосрочных кредитов. Журналист заявил, что Украина никогда не вернет долг.

При этом источники отмечают, что Украина может заработать 300 миллиардов долларов на размещении облигаций, обеспеченных будущими исками к Москве. Применение таких "репарационных" облигаций поможет обойти проблемы, которые грозят в случае передачи киевскому режиму заблокированных за рубежом российских активов.

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