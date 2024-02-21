ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США отвергли возможность предоставления Украине помощи в форме кредита

11:17
  • среда
  • 21 февраля 2024

Для этого сейчас не время, считают в Вашингтоне

Американские власти не рассматривают возможность предоставления Украине помощи в форме кредита. Такое заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
В США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю

Как отметил Салливан, Вашингтон не считает "лучшим способом продвижения" помощи Украине просьбы "взять на себя долговые обязательства прямо сейчас".

Чиновник вновь призвал Конгресс удовлетворить запрос Белого дома на выделение финансов киевскому режиму и принять соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости.

Американский журналист Такер Карлсон ранее обвинил сенатора Линдси Грэма в попытке провернуть мошенническую схему с Украиной. Речь идет о предложении политика предоставлять помощь Киеву в виде долгосрочных кредитов. Журналист заявил, что Украина никогда не вернет долг.

При этом источники отмечают, что Украина может заработать 300 миллиардов долларов на размещении облигаций, обеспеченных будущими исками к Москве. Применение таких "репарационных" облигаций поможет обойти проблемы, которые грозят в случае передачи киевскому режиму заблокированных за рубежом российских активов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.