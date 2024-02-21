Буданов заявил о новом контрнаступлении ВСУ

В следующем году

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга – прим. ред.) объявил о планах Киева начать новое контрнаступление в 2025 году.

Контрнаступ будет возможен при условии, если сейчас Украина займет "умную оборонительную тактику", истощая российскую армию и параллельно наращивая мощь ВСУ.

"Украина может начать новое контрнаступление в 2025 году", - сказал Буданов в интервью The Wall Street Journal.

При этом глава ГУР признал тяжелое положение украинской армии, ВСУ уступают ВС России по численности и по вооружениям, передает РИА Новости.

Предыдущее контрнаступление ВСУ началось в июне 2023 года и с треском провалилось. Руководство Украины объяснило военную неудачу нехваткой техники.

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