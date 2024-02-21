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Лавров: Россию вынуждают продолжать спецоперацию на Украине

11:59
  • среда
  • 21 февраля 2024

При этом Москва открыта к переговорам

У России нет выбора, кроме как продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В МИД России заявили о вымирании Украины

Как пояснил дипломат в интервью бразильской газете O Globo, ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта. Из-за этого Россия вынуждена продолжать спецоперацию, хотя предпочла бы политические методы решения разногласий.

Ранее глава делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что Запад сбавит тон по вопросу конфликта вокруг Украины, когда боевые действия продвинутся до районов, граничащих с Евросоюзом.

Итальянские СМИ между тем назвали "волшебное оружие", которое может спасти Украину. Как пишет издание Fatto Quotidiano, президент Украины Владимир Зеленский просит еще больше вооружений, хотя получил уже и Leopard, и HIMARS, и ATACMS, и Abrams. Однако единственным оружием, способным спасти его страну, являются мирные переговоры.

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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