Путин вручил госнаграды воинским частям ВКС России

Церемония прошла на аэродроме Чкаловский

Российский лидер Владимир Путин на аэродроме Чкаловский вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил России.

Наград удостоены Главный центр боевой подготовки ВКС, бригада армейской авиации, отдельный вертолетный полк.

Также глава государства передал командованию ВКС список иконы "Спас Нерукотворный". Она будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами — главном храме Воздушно-космических сил, сообщает РИА Новости.

Ранее непосредственно на передовой высокие государственные награды получили военнослужащие группировки "Центр", участвующие в СВО. Отличившимся при взятии Авдеевки бойцам девяностой танковой дивизии вручены 15 орденов Мужества.

Награды вручили и бойцам, которые проходят лечение от полученных на фронте ранений. В Москве на базе филиала военного госпиталя имени Вишневского военнослужащим вручили 17 орденов Мужества, медали "За отвагу", Жукова, Суворова, а также "За храбрость" второй степени.

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