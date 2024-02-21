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ПВО сбила за сутки более десятка украинских дронов в Белгородской области

11:48
  • среда
  • 21 февраля 2024

Также с украинской стороны прилетело более 30 снарядов

Белгородскую область за минувшие сутки атаковали более десятка дронов ВСУ. Только в район Теребрено прилетело четыре беспилотника-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Как написал глава Белгородской области в Telegram, за указанный период ВСУ выпустили по населенным пунктам региона около 30 боеприпасов. Шесть минометных снарядов прилетело в Шебекинский городской округ. Пострадала женщина, одна мина пробила крышу ее дома.

В Волоконовском районе системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. Село Дроновка атаковали два украинских беспилотника-камикадзе. Еще один дрон-камикадзе атаковал в том же селе инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.

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