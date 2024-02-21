ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в зоне СВО

12:14
  • среда
  • 21 февраля 2024

Благодаря героизму летчиков ВКС

Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта в зоне специальной военной операции.

Во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил президент нашей страны Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.

"Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта", - отметил глава государства (цитата по РИА Новости).

Церемония вручения госнаград состоялась на аэродроме Чкаловский. Наград удостоены Главный центр боевой подготовки ВКС, бригада армейской авиации, отдельный вертолетный полк.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.