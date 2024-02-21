Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в зоне СВО

Благодаря героизму летчиков ВКС

Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта в зоне специальной военной операции.

Во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил президент нашей страны Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.

"Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта", - отметил глава государства (цитата по РИА Новости).

Церемония вручения госнаград состоялась на аэродроме Чкаловский. Наград удостоены Главный центр боевой подготовки ВКС, бригада армейской авиации, отдельный вертолетный полк.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"