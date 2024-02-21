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Задержан подозреваемый в подготовке теракта против силовика в Подмосковье

12:19
  • среда
  • 21 февраля 2024

Возбуждено уголовное дело

В Московской области задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб заложил взрывчатку под автомобиль сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне. Об этом в среду, 21 февраля, рассказали в управлении Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области.
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Спецслужбы выяснили, что уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона.

Заложенное преступником самодельное взрывное устройство обезвредили, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о теракте и государственной измене. Обвиняемый арестован, сообщает "Интерфакс".

Ранее Красноярский краевой суд приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по обвинению в госизмене и подготовке теракта по заданию Службы безопасности Украины.

В ФСБ сообщали, что пресечена преступная деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного СБУ. Мужчина готовил теракт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области. При попытке задержания Дятленко оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

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