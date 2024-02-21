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ЦБ объяснил, вернут ли деньги из электронных кошельков Qiwi

12:39
  • среда
  • 21 февраля 2024

Кошельки заблокированы после отзыва лицензии у "Киви банка"

Система страхования вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках. Такое разъяснение дал Банк России в среду, 21 февраля, после отзыва лицензии у "Киви банка" и блокировки вывода средств из электронных кошельков Qiwi.
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Претендовать на компенсацию смогут лишь вкладчики "Киви банка", являющегося участником системы страхования вклада. В Центробанке рассказали, что суммы вкладов будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты.

Регулятор также подчеркнул, что платежная система Contact работать не будет в связи с отзывом лицензии у "Киви банка".

В "Киви банке" подтвердили, что оплата ряда услуг, в том числе сотовой связи и интернета, проходящие через сервис Qiwi, стала недоступна через приложение и банкоматы Металлинвестбанка, сообщает РИА Новости.

На фоне сообщений об отзыве лицензии у "Киви банка" и блокировки связанных с ним услуг и сервисов продолжается падение котировок расписок Qiwi на Московской бирже. Они снизились уже на 37,4%.

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