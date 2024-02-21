Москвичам пообещали тепло на выходные

Самым теплым днем станет суббота

Тепло и небольшие осадки – такую погоду пообещали синоптики жителям московского региона на праздничные выходные. Над столицей - область повышенного атмосферного давления, поэтому будет облачно с прояснениями.

Температура будет повышаться. В ночь на 23 февраля в Москве минус 1 - плюс 1, днем - до плюс 3 градусов. Самым теплым днем в эти праздничные выходные станет 24 февраля: температура будет положительная и ночью, и днем. Ночью в Москве плюс 1 - плюс 3, днем плюс 2 - плюс 4.

Как отметила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, среднесуточная температура будет выше климатической нормы градусов на 7. Такая ситуация обычно бывает во второй половине марта. Прохладнее станет 25 февраля - в течение суток в Москве и по области минус 3 - плюс 2 градуса, передает РИА Новости.

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