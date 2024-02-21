ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России

Новых отраслевых мер нет

Послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России.

В черный список вошли около 200 юридических и физических лиц, новых секторальных санкций не предусмотрено, пишет агентство Reuters.

Как ожидается, новый пакет санкций вступит в силу 24 февраля 2024 года. Ранее в ЕС сообщили, что намерены принять меры по борьбе с обходом уже введенных санкций.

Ранее ЕС продлил на год санкции против России, введенные в связи с вхождением в состав нашей страны новых регионов

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