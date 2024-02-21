Она считается защитницей русских воинов

На летном поле аэродрома Чкаловский - части и подразделения Воздушно-космических сил. Президента России встречает министр обороны Сергей Шойгу и докладывает о построении войск. Владимир Путин обращается к собравшимся, подчеркивая, что встреча проходит в преддверии праздника - Дня защитника Отечества.

"Прежде всего, хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, стал давно уже народным. Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры, проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи. Самоотверженным ратным трудом вы доказали верность присяге и лучшим традициям российского воинства", - заявил Путин.

Непременное условие "науки побеждать", подчеркнул Владимир Путин, это обучение войск. Указом президента Орденом Суворова награждён 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава Министерства обороны России. Орденом Жукова отмечены боевые заслуги лётчиков 15-й бригады армейской авиации.

Владимир Путин особо отметил их героические действия и безупречную подготовку, благодаря чему удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта. Также высокой государственной награды - Ордена Кутузова - удостоен 487-й отдельный вертолётный полк. По словам президента, его пилоты - пример храбрости и профессионализма. Они не раз показывали умение чётко действовать в боевых условиях и достигать поставленных целей, оперативно выполнять поисково-спасательные задания.

Также Владимир Путин передал главному командованию ВКС икону "Спас Нерукотворный" - она считается защитницей русских воинов.

"Это список с памятной иконы, которая имеет огромную историческую ценность и особое духовное значение. Она издавна покровительствует российскому воинству и является ярким символом наших ратных побед, наших традиций и веры", - отметил Путин.

Как сообщил главнокомандующий Воздушно-космических сил Виктор Афзалов, икона будет храниться в главном храме ВКС - храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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