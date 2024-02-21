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Путин передал главному командованию ВКС икону "Спас Нерукотворный"

14:45
  • среда
  • 21 февраля 2024

Она считается защитницей русских воинов

На летном поле аэродрома Чкаловский - части и подразделения Воздушно-космических сил. Президента России встречает министр обороны Сергей Шойгу и докладывает о построении войск. Владимир Путин обращается к собравшимся, подчеркивая, что встреча проходит в преддверии праздника - Дня защитника Отечества.

"Прежде всего, хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, стал давно уже народным. Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры, проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи. Самоотверженным ратным трудом вы доказали верность присяге и лучшим традициям российского воинства", - заявил Путин.

Непременное условие "науки побеждать", подчеркнул Владимир Путин, это обучение войск. Указом президента Орденом Суворова награждён 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава Министерства обороны России. Орденом Жукова отмечены боевые заслуги лётчиков 15-й бригады армейской авиации.

Владимир Путин особо отметил их героические действия и безупречную подготовку, благодаря чему удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта. Также высокой государственной награды - Ордена Кутузова - удостоен 487-й отдельный вертолётный полк. По словам президента, его пилоты - пример храбрости и профессионализма. Они не раз показывали умение чётко действовать в боевых условиях и достигать поставленных целей, оперативно выполнять поисково-спасательные задания.

Также Владимир Путин передал главному командованию ВКС икону "Спас Нерукотворный" - она считается защитницей русских воинов.

"Это список с памятной иконы, которая имеет огромную историческую ценность и особое духовное значение. Она издавна покровительствует российскому воинству и является ярким символом наших ратных побед, наших традиций и веры", - отметил Путин.

Как сообщил главнокомандующий Воздушно-космических сил Виктор Афзалов, икона будет храниться в главном храме ВКС - храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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Владимир Путин на церемонии вручения госнаград военным частям ВКС
Икон "Спас Нерукотворный"
Икон "Спас Нерукотворный"
Владимир Путин на церемонии вручения госнаград военным частям ВКС
Владимир Путин на церемонии вручения госнаград военным частям ВКС
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин на церемонии вручения госнаград военным частям ВКС
Владимир Путин на церемонии вручения госнаград военным частям ВКС
Владимир Путин на церемонии вручения госнаград военным частям ВКС
Владимир Путин на церемонии вручения госнаград военным частям ВКС
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