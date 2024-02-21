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В Общественной палате наградили участников боевых действий

14:53
  • среда
  • 21 февраля 2024

Отмечены были также военные корреспонденты и медики

Признание за ратные подвиги. В преддверии Дня защитника Отечества в Общественной палате наградили участников боевых действий.

Организаторы вручили дипломы бойцам, отличившимся в зоне СВО, чествовали также ветеранов боевых действий в Афганистане, Северо-Кавказском регионе, в Сирии. Отмечены были и те, кто самоотверженно выполняют свой гражданский долг, рискуя жизнью на передовой - речь о военных корреспондентах и медиках.

Многие из участников встречи уже являются обладателями высоких государственных наград. Но, как подчеркнули на мероприятии, диплом - это свидетельство широкого общественного признания. Особые слова были обращены подрастающему поколению.

"Дорогие курсанты, кадеты, суворовцы. Вы растете в замечательной стране, которая сегодня встала на ноги после неудач, которые были в 90-х годах. Мы развиваемся, мы мощная страна, мы лучшая в мире страна. Гордитесь ей! И готовьтесь быть защитниками Родины", - заявил Виктор Ермаков, председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов ВС России, генерал армии.

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Награждение участников боевых действий
Награждение участников боевых действий
Награждение участников боевых действий
Награждение участников боевых действий
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