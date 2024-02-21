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В Москве стартовал передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству"

14:49
  • среда
  • 21 февраля 2024

Церемония открытия прошла в рамках выставки-форума "Россия"

Фильмы о подвигах российских военных и добровольцев. В Москве стартовал первый передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству", который в этом году приобрёл международный статус.

Церемония открытия прошла в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. На ней наградили независимых режиссёров-документалистов, которые уже 10 лет рассказывают миру о драматических событиях, происходящих на Украине.

Конкурсная программа началась с предпоказа выставки графических портретов Героев СВО "Уголь земли Русской". Всего на фестивале представлены 35 документальных лент в семи номинациях. Фильмы - участники сегодня и завтра можно посмотреть на разных площадках Москвы.

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