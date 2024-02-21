Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской и Мневниковской поймами

Объект улучшит доступность районов с населением 300 тысяч

Районы Хорошёво-Мнёвники и Филёвский парк соединит новый мост. Конструкцию длиной 350 метров возводят в створе улицы Мясищева. Как идёт строительство, сегодня проверил мэр столицы Сергей Собянин. Насколько будет востребован новый объект?

Строители тщательно выравнивают пролетное строение и готовятся к стыковке. С обоих берегов Москвы-реки протянулись части нового моста. Совсем скоро он объединит Хорошево-Мневники и Филевский парк. Работы завершены на 40%.

"Это серьезное улучшение всего района, в котором проживает около 300 тысяч жителей, и он продолжает активно развиваться, как вы видите. Помимо того, что он функционален - этот мост, он, конечно, должен быть украшением города. Архитекторы специально поработали над современным дизайном этого современного сооружения", - отметил Собянин.

Высоченные пилоны с оттяжками возьмут на себя нагрузку основного пролета. По форме конструкции будут напоминать такелаж судна, создавая яркий и запоминающийся силуэт. Высота самих пилонов – порядка 25 метров, мост же возвышается над рекой более чем на 10. Это обеспечит удобную навигацию.

При этом строительные работы, которые начались в 2020 году, ничуть не помешали движению водного транспорта. Что касается транспорта наземного, автомобилисты с нетерпением ждут открытия моста. Проект предполагает по 4 полосы в каждую сторону и удобные подъезды. Для пешеходов тоже предусмотрены тротуары по обеим сторонам проезжей части и смотровые площадки.

"Все опоры полностью возведены. Буквально на днях произошла надвижка пролетных строений с двух берегов. В марте они будут полностью состыкованы. Работы ведутся с опережением графика. На объекте более 300 человек. И мы планируем ранее установленных сроков, до конца года, полностью завершить данный объект", - сообщили строители.

За строительством внимательно следят и жители района Филевского парка. Сегодня дорога до ближайшего метро у них занимает до 40 минут. С открытием же моста до станции "Мнёвники" идти всего 5 минут, говорят рабочие – засекали. Автомобилисты же получат удобный выезд на Северо-Западную хорду.

Мост решает не только вопрос транспортной доступности, но и развития общей инфраструктуры. На обоих берегах реализуются крупные городские проекты. В Филевской пойме в ближайшие годы откроется Национальный космический центр. В Мнёвниковской ведётся строительство современного городского квартала и уникальных спортивных сооружений.

Помимо удобства, проектировщики предусмотрели, чтобы конструкция удачно вписалась в общую концепцию прилегающего пространства. Основные конструкции окрасят в алый цвет и украсят архитектурно-художественной подсветкой. Яркие акценты, по задумке проектировщиков, сделает образ моста более узнаваемым. А в конечном счете может сделать его и одним из новых символов города.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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