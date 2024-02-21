Студенты МАИ разработали кроссовки с автоматическими шнурками

Всё управляется со смартфона

Кроссовки с автоматическими шнурками. Теперь это не миф, а реальность. Реализовать такую задумку взялись студенты Московского авиационного института. Как выглядит новая чудо обувь, насколько будет востребована и как ей можно управлять?

Писатели-фантасты 80-х обещали создание такой технологии к 2015 году. Правда, немного ошиблись по времени. Совсем недавно её разработали студенты Московского авиационного института. Свой проект они назвали устройством для надевания обуви без помощи рук. По сути, самозатягивающиеся кроссовки.

"У меня идея пришла создать какой-то механизм на обувь на Северном полюсе, когда я была в 2022 году. У меня в семье есть люди, которым сложно обуваться, и я хотела им помочь. Мне пришла идея, что нужно что-то сделать. У меня было примерное представление, как это должно работать", - говорит Анна Филаретова, автор проекта, студентка МАИ.

Молодые изобретатели придумали несколько десятков вариантов механизмов самозатягивания обуви. Но последняя модель оказалась самой удачной и функциональной, говорит Александр. Студент 4 курса - главный инженер этого проекта. В такой бытовой разработке применил знания, полученные в институте, и приобщил для устройства затягивания обуви двигатели от небольших, но промышленных беспилотников. По словам молодого человека, у них повышенный запас прочности и отлично откалиброваны детали.

"По расчётам ресурса жизненного цикла, мы можем сказать, что на полгода его хватит. Плюс, здесь есть влагоизоляция полностью", - отметил Александр.

У кроссовок с автоматическими шнурками нет никаких кнопок. Всё управляется со смартфона. Специальное приложение разработал участник этой группы изобретателей, тоже студент МАИ Кирилл. Пока механизмы на кроссовках только открываются и закрываются. В будущем они планируют сделать возможность регулировать степень затяжки, причём, чтобы это происходило в автоматическом режиме.

Проект ещё претерпит модификацию, признаются изобретатели. Сейчас это прототип модели. Но в скором времени ребята планируют оформить уникальный дизайн обуви, спрятать все сервоприводы, провода и батарейки, а также сделать обувь максимально функциональной. Молодые учёные уверены: их разработка крайне полезна для общества и будет пользоваться популярностью. Осталось только все протестировать и довести до совершенства. В ближайшее время они планируют запатентовать свою технологию.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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