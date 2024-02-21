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В квартире супругов из Подмосковья нашли более 30 кг наркотиков

15:04
  • среда
  • 21 февраля 2024

Ведется следствие

В Подмосковное под арест отправлены муж с женой, которые подозреваются в незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических средств. Уголовное дело возбуждено сразу по двумя статьям.

Так, мужчина рассказал, где в машине спрятаны наркотики. Всё началось с того, что полицейские около деревни Бритово остановили автомобиль для проверки. Водитель заметно нервничал, а после нескольких вопросов сразу сознался, что у него находится в салоне. Несколько десятков брикетов были спрятаны под обшивкой потолка машины. Но это оказалось далеко не всё.

"При обыске квартиры задержанных в морозильной камере оперативники обнаружили еще 311 свертков с аналогичном содержимом. Эксперты Главного управления МВД России по Московской области подтвердили, что изъято свыше 30 килограммов гашиша. Со слов задержанного, запрещенные вещества он приобрел для дальнейшего сбыта", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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