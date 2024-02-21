Особо буйных кабанов начали отлавливать и отправлять на карантин

Чтобы и звери, и люди друг другу не мешали. Кормушки для кабанов установили в парке "Лосиный остров" - недалеко от подмосковных Мытищ. Этой зимой парнокопытные стали целыми стаями наведываться в микрорайон "Дружба" в поисках еды. Одних жителей такие встречи пугали. А другие, наоборот, начали диких свиней подкармливать. Но специалисты утверждают однозначно - с лесным зверем контактировать нельзя.

Жители Мытищ не ожидали, что дикая природа может подойти так близко. Они, конечно, знали, что заповедник "Лосиный остров" совсем рядом, но делить территорию с кабанами явно не планировали.

Вот уже несколько месяцев парнокопытных и днем и ночью можно встретить во дворах жилых домов. В агрессивном состоянии кабаны даже способны напасть на человека.

Но некоторых жителей такое поведение животных не удивляет. Сначала животные людей боялись, но местные жители начали оставлять для них еду рядом с домами, и кабаны через дыры в заборе легко проникали на территорию города. И тогда люди поняли, что парнокопытные вовсе не такие ласковые, какими кажутся.

Сотрудники заповедника считают, что главная причина того, что животные приходят в город - холодная и снежная зима. В этом году им трудно найти пропитание и потому на территории заповедника установили кормушки.

"Данные кормушки установлены недалеко от троп, где обычно проходят животные, то есть место заметное. И на эти кормушки высыпают зерносмесь. В нее обычно входит кукуруза и пшеница", - пояснила Карина Фоменко, младший научный сотрудник национального парка "Лосиный остров".

Особо буйных кабанов начали отлавливать и отправлять на карантин. Потом они либо вернутся в заповедник, либо отправятся в другие национальные парки или в естественную среду обитания.

"Мы зафиксировали порядка тридцати диких животных, периодически выходящих с территории парка в город, поэтому контракт заключен на отлов тридцати голов", - сообщил Артур Суворов, директор управления экологии городского округа Мытищи.

Сейчас главная задача - создать такие условия, чтобы животные не мешали жить людям, а люди - животным.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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