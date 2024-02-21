Посетители смогут увидеть мундиры, личные вещи, портреты и картины

Сегодня в Историческом музее открылась выставка "Сокровища полковых музеев". В основе экспозиции - старые знамена, трофеи, награды и оружие 18 - 20 веков.

Кроме того, посетители смогут увидеть мундиры, личные вещи, портреты и картины. А заодно узнать о традициях воинских частей. При этом каждый экспонат имеет свою историю. За одним скрывается человеческая судьба, за другим - героическая история полка.

"Вот здесь мы представили ту уникальную коллекцию, которая оказалась в Историческом музее в начале 20 века. Эти экспонаты мы бережно хранили, мы представляли их на различных выставках, на экспозициях. Но сейчас впервые они собраны вместе", - отметил генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

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