ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Историческом музее открылась выставка "Сокровища полковых музеев"

15:30
  • среда
  • 21 февраля 2024

Посетители смогут увидеть мундиры, личные вещи, портреты и картины

Сегодня в Историческом музее открылась выставка "Сокровища полковых музеев". В основе экспозиции - старые знамена, трофеи, награды и оружие 18 - 20 веков.

Кроме того, посетители смогут увидеть мундиры, личные вещи, портреты и картины. А заодно узнать о традициях воинских частей. При этом каждый экспонат имеет свою историю. За одним скрывается человеческая судьба, за другим - героическая история полка.

"Вот здесь мы представили ту уникальную коллекцию, которая оказалась в Историческом музее в начале 20 века. Эти экспонаты мы бережно хранили, мы представляли их на различных выставках, на экспозициях. Но сейчас впервые они собраны вместе", - отметил генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выставка "Сокровища полковых музеев" в Историческом музее
Выставка "Сокровища полковых музеев" в Историческом музее
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.