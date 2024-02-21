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Фонтаны в Москве начали готовить к тёплому сезону

15:32
  • среда
  • 21 февраля 2024

Конструкции проверили

Фонтаны в Москве начали готовить к новому тёплому сезону. Обычно их запускают в конце апреля, поэтому специалисты уже приступили к проверке.

Сначала они проверили конструкции, находящиеся под землей и в коллекторах. И потом приступили к плановому ремонту электромеханического оборудования, подводной подсветки и систем управления.

Также продиагностировали гидравлику. Ближе к апрелю фонтаны расконсервируют. И тщательно промоют от зимней грязи. И при необходимости подправят чаши и парапеты.

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