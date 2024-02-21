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ВСУ заминировали тела сослуживцев при отступлении из Авдеевки

12:54
  • среда
  • 21 февраля 2024

Тела обнаружены в частных домах и вдоль пути отступления

Штурмовые подразделения ВС России обнаружили тела украинских солдат в частных домах Авдеевки. Они были заминированы, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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По словам Кимаковского, продолжается дозачистка города. Брошенные тела боевиков ВСУ найдены не только в домах, но и вдоль всего пути их отступления из Авдеевки. Бойцы одного из штурмовых подразделений также рассказали ТАСС о "ловушках" в виде заминированных тел украинских солдат. Судя по характеру минирования, процедура проводилась спешно.

Ранее сообщалось, что украинские войска организовали в Авдеевке плотное минирование. ВСУ использовали как вооружение советского производства, так и натовские образцы. По данным командования инженерных войск, саперы обезвредили в Авдеевке почти 400 мин и растяжек.

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