ВСУ заминировали тела сослуживцев при отступлении из Авдеевки

Тела обнаружены в частных домах и вдоль пути отступления

Штурмовые подразделения ВС России обнаружили тела украинских солдат в частных домах Авдеевки. Они были заминированы, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По словам Кимаковского, продолжается дозачистка города. Брошенные тела боевиков ВСУ найдены не только в домах, но и вдоль всего пути их отступления из Авдеевки. Бойцы одного из штурмовых подразделений также рассказали ТАСС о "ловушках" в виде заминированных тел украинских солдат. Судя по характеру минирования, процедура проводилась спешно.

Ранее сообщалось, что украинские войска организовали в Авдеевке плотное минирование. ВСУ использовали как вооружение советского производства, так и натовские образцы. По данным командования инженерных войск, саперы обезвредили в Авдеевке почти 400 мин и растяжек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"