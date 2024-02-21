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Инвестор построит для города детский сад в Даниловском районе

13:08
  • среда
  • 21 февраля 2024

Детский сад введут в эксплуатацию до конца 2030 года

На юге Москвы появится новый детский сад на 100 мест. Объект будет построен за счет застройщика. После сдачи детский сад перейдет городу и будет включен в столичную систему образования, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Детский сад будет построен на улице Автозаводская. Сдать его планируется вместе со строящимися рядом жилыми корпусами.

В свою очередь глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин уточнил, что детский сад должен быть введен в эксплуатацию до конца 2030 года.

По мнению москвичей, наличие детских садов, школ, секций и кружков – важный показатель качества района, рассказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

"Согласно нашему исследованию 82% москвичей отметили значимость расположения этих объектов в шаговой доступности от жилья, а также достаточно высоко оценили уровень обеспеченность столичных кварталов образовательными учреждениями. Это значит, что в радиусе пешей доступности, не пользуясь общественным или личным транспортом, горожане могут добраться до этих городских сервисов", – уточнил Михайленко.

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