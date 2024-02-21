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В Госдуме объяснили, что грозит классической литературе из-за запрета ЛГБТ

13:06
  • среда
  • 21 февраля 2024

Появились сообщения, что произведения Достоевского и Уайльда окажутся под запретом

Книгам Федора Достоевского и остальной классике ничто не угрожает по российским законам о борьбе с ЛГБТ-пропагандой. Об этом в среду, 21 февраля, рассказал председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Парламентарий напомнил, что еще в ноябре-декабре 2022 года в Госдуме провели несколько рабочих встреч на площадке профильного комитета с участием всех регуляторов: Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МВД.

Там, как подчеркнул Хинштейн, обсуждался и этот "черный список". Депутат охарактеризовал его как "набор неких "страхов" отрасли, которые, слава Богу, не подтвердились", сообщает ТАСС.

30 ноября 2023 года Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в России. Соответствующее решение было принято по иску российского Министерства юстиции.

В декабре 2022 года российский лидер Владимир Путин подписал поправки в российское законодательство, запрещающие пропаганду ЛГБТ и педофилии. Нарушение этого запрета обойдется физическим лицам в 400 тысяч рублей, организациям — в 5 миллионов. Штраф за пропаганду педофилии может составлять от 800 тысяч до 10 миллионов рублей.

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