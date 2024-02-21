Жителя Читы задержали по подозрению в госизмене

Преступник работал на украинские спецслужбы

Жителя Читы задержали по подозрению в государственной измене в пользу Украины. Об этом в среду, 21 февраля, рассказали в управлении Федеральной службы безопасности по Забайкальскому краю.

Как уточнили в спецслужбе, мужчину задержали при попытке выехать за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США.

Установлено, что с октября 2022 года задержанный являлся администратором группы в Telegram, которую контролировала Служба безопасности Украины. В интересах киевского режима читинец вел антироссийскую пропаганду, собирал и передавал иностранцам персональные данные российских военнослужащих и их родственников.

Возбуждено дело о государственной измене, сообщает ТАСС.

Ранее в ФСБ сообщали, что пресечена преступная деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного СБУ. Мужчина готовил теракт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области. При попытке задержания Дятленко оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

В спецслужбе также рассказали, что на территории Херсонской области британская правительственная организация British Council осуществляла разведывательную деятельность через подконтрольные ей организации. Под их влияние попал, в частности, житель поселка Новая Маячка Сергей Чебукин. Однако россиянин вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность, он обратился к правоохранителям.

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