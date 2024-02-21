ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин прилетел в Казань

13:15
  • среда
  • 21 февраля 2024

Президент встретиться с коллегами из Киргизии Узбекистана, Казахстана

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в открытии "Игр будущего".

"Игры будущего" проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Они объединяют традиционные спортивные соревнования и киберспорт. В играх примут участие команды из 100 государств.

Как ожидается, в Казани Путин проведет переговоры с главами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран. Также в программе президента - посещение Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин спускается по трапу самолета
Владимир Путин спускается по трапу самолета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.