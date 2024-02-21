Путин прилетел в Казань

Президент встретиться с коллегами из Киргизии Узбекистана, Казахстана

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в открытии "Игр будущего".

"Игры будущего" проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Они объединяют традиционные спортивные соревнования и киберспорт. В играх примут участие команды из 100 государств.

Как ожидается, в Казани Путин проведет переговоры с главами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран. Также в программе президента - посещение Казанского авиационного завода имени Горбунова.

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