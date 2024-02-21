Собянин: Московские гиды ежедневно проводят около 500 экскурсий

В прошлом году Москву с экскурсией посетили свыше 11 млн человек

Ежедневно московские гиды проводят порядка 500 экскурсий. Всего в городе работают около трех тысяч экскурсоводов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Это люди, которые формируют первое впечатление о городе. В том числе благодаря им развивается туристическая отрасль", – написал мэр в своем Telegram-канале.

В прошлом году Москву с экскурсией посетили свыше 11 млн человек. Всего жителям и гостям города доступно больше тысячи экскурсий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"