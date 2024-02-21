Летевший в Москву самолет экстренно снизился из-за утечки кислорода

ЧП произошло на борту рейса из Баку

Аэробус А320 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", летевший в Москву из Баку 20 февраля, сообщил о непредвиденной ситуации на борту. Это произошло в районе Самары.

По данным Telegram-канала Aviaincident, на борту пассажирского авиалайнера были россияне. В сообщении сказано, что на эшелоне 360 экипаж сообщил об утечке кислорода и запросил снижение до эшелона 110.

Подчеркивается, что командир воздушного судна не объявлял сигнал бедствия. Обошлось без пострадавших. Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

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