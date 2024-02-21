ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Летевший в Москву самолет экстренно снизился из-за утечки кислорода

13:25
  • среда
  • 21 февраля 2024

ЧП произошло на борту рейса из Баку

Аэробус А320 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", летевший в Москву из Баку 20 февраля, сообщил о непредвиденной ситуации на борту. Это произошло в районе Самары.

Появились первые видеокадры с места авиакатастрофы в Афганистане
Польша решила не подавать иск к России из-за авиакатастрофы под Смоленском

По данным Telegram-канала Aviaincident, на борту пассажирского авиалайнера были россияне. В сообщении сказано, что на эшелоне 360 экипаж сообщил об утечке кислорода и запросил снижение до эшелона 110.

Подчеркивается, что командир воздушного судна не объявлял сигнал бедствия. Обошлось без пострадавших. Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Airbus A320 авиакомпании Azerbaijan Airlines
Airbus A320 авиакомпании Azerbaijan Airlines
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.