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Заместитель постпреда России при ООН: Запад загнал себя в изоляцию

13:48
  • среда
  • 21 февраля 2024

Планы западных стран в отношении России не реализовались

Запад, а не Россия находится в изоляции. Такое заявление сделал в среду, 21 февраля, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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В интервью RTVI дипломат подчеркнул, что "Запад находится сейчас в изоляции, потому что они своими зашоренными, так сказать, подходами и отсутствием какой-то гибкости отталкивают от себя государства глобального Юга".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия сегодня переживает особое время, а новизна его в том, что необходимо вывести страну на другой уровень развития. Политик добавил, что попытки изоляции России провалились, у нее становится все больше сторонников в мире, особенно по теме традиционных ценностей.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом пошутил о планах Запада изолировать Россию. Отвечая на вопрос о состоянии дел, российский дипломат заявил, что "все хорошо, только от изоляции страдаем".

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