В ЕС рассказали о содержании нового пакета санкций против России

Он стал тринадцатым по счету

Тринадцатый пакет санкций Евросоюза против России затронет предприятия оборонного сектора и компании, которые обходят ограничения. Об этом в среду, 21 февраля, рассказал руководитель дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, подтвердила информацию источников, что в новый пакет рестрикций включат примерно 200 физических и юридических лиц, сообщает ТАСС.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто выразил огорчение в связи с тем, что Евросоюз продолжает вводить санкции против России вместо того, чтобы предлагать идеи по мирному урегулированию на Украине. Политик отметил, что в Евросоюзе "на повестке нет предложений по плану, который был бы нацелен на мир".

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко предупредил, что МИД подготовит ответ на тринадцатый пакет санкций ЕС. В частности, будут приняты решения, направленные на минимизацию воздействия ограничительных мер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"