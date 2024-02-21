ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЕС рассказали о содержании нового пакета санкций против России

14:01
  • среда
  • 21 февраля 2024

Он стал тринадцатым по счету

Тринадцатый пакет санкций Евросоюза против России затронет предприятия оборонного сектора и компании, которые обходят ограничения. Об этом в среду, 21 февраля, рассказал руководитель дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России
ЕС продлил на год санкции против России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, подтвердила информацию источников, что в новый пакет рестрикций включат примерно 200 физических и юридических лиц, сообщает ТАСС.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто выразил огорчение в связи с тем, что Евросоюз продолжает вводить санкции против России вместо того, чтобы предлагать идеи по мирному урегулированию на Украине. Политик отметил, что в Евросоюзе "на повестке нет предложений по плану, который был бы нацелен на мир".

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко предупредил, что МИД подготовит ответ на тринадцатый пакет санкций ЕС. В частности, будут приняты решения, направленные на минимизацию воздействия ограничительных мер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Евросоюз
Евросоюз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.