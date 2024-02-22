Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Коварный день, когда трудно отличить правду от вымысла

Овны

Короткая рабочая неделя - это всегда приятно, но сегодня важно не расслабляться. Соединение Венеры с Марсом и Плутоном может преподнести любой сюрприз.

Тельцы

Еще немного - и проблемы на работе или в семье разрешатся, но пока надо запастись терпением. Не поддавайтесь искушению что-то разрушить, с кем-либо разругаться.

Близнецы

Высока вероятность получения неприятного письма или информации, которая вас расстроит. Но если убрать страх, окажется что это мелочи, которые не стоят ваших нервов.

Раки

Не рискуйте деньгами, даже если такие предложения будут казаться вам соблазнительными. Сегодня довольно коварный день, когда трудно отличить правду от вымысла.

Львы

Не делайте резких движений в отношениях, особенно если они не отличаются прочностью. Но если вы, наоборот, хотите поставить точку, то момент подходящий.

Девы

24 февраля Полнолуние в вашем знаке - важный для вас день. Вспомните свои достижения за год, запишите их и похвалите себя как минимум за то, что вы пытались.

Весы

Не все золото, что блестит, особенно если не удается рассмотреть его вблизи. Не спешите завидовать кому-либо, ведь вы не знаете всех подробностей чужой жизни.

Скорпионы

На работе или дома может произойти что-то неожиданное. На всякий случай сохраняйте благоразумие, откажитесь от алкоголя, следите за порядком.

Стрельцы

Соблюдайте технику безопасности везде - в лифте, в дороге, на собственной кухне. День взрывоопасный, нужно провести его максимально спокойно.

Козероги

От шопинга придется отказаться, иначе вы наделаете импульсивных покупок. Если вам будут звонить и что-то говорить о деньгах, даже не сомневайтесь - это мошенники.

Водолеи

Соединение Марса, Венеры и Плутона в вашем знаке - взрывоопасная смесь! Длинные выходные будут кстати - проведите их в уединении и спокойной обстановке.

Рыбы

Звезды требуют от вас самоограничения и даже аскетизма. Если выдержите и не дадите волю чувствам или инстинктам, Сатурн вознаградит вас чем-то важным.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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