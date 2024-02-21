Путин сел за штурвал модернизированного Ту-160М

Ракетоносец - элемент ядерной триады России

Владимир Путин посидел за штурвалом глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. Президент России посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова.

В одном из новых цехов предприятия глава государства осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца. Ту-160М могут быть носителями ядерного оружия, это элемент ядерной триады России.

Путин поднялся в кабину одного из самолетов, посидел за штурвалом около 10 минут.

Российский лидер узнал, что у ракетоносца пока нет имени. Путин предложил назвать самолет в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева – подчеркнув, что это человек, который много сделал для всей России, передает РИА Новости.

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