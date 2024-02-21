Но Западу мнение граждан Украины не интересно

Дело о масштабной схеме уклонения от мобилизации сегодня в суд передало Государственное бюро расследований Украины. Сотрудники военкоматов за какие-то 9-10 тысяч долларов подделывали документы. Снимали граждан с военного учета. Перевозили их за границу. Эти услуги пользовались бешеной популярностью. Но зрителям CNN министр иностранных дел Украины рассказал про то, с какой самоотверженностью бойцы ВСУ идут воевать. И пожурил американцев за то, что деньги никак Киеву не выделят.

Ближе к сердцу прижали кошельки и немецкие избиратели, когда увидели свежую статистику. Германия уже потратила на помощь Киеву 200 миллиардов евро, посчитали в немецком Институте экономических исследований. В вузах сокращают штат профессоров: слишком большой зарплатный фонд. А в немецкой Федерации больниц заявили: в этом году могут закрыться до 80 клиник по всей стране. Бизнес этот и так непростой. А тут - инфляция и взлетевшие цены на электроэнергию.

Примечательна обложка свежего номера Stern. В центре - Байден с тросточкой, а за ним - политики помоложе. И вопрос: кто заменит шатающегося президента США? Настолько немцам он уже опостылел, что его заочно готовы сменить. Можно легко представить, в каком положении оказались не такие богатые, как Германия, страны, которые тоже скинулись на помощь Киеву. Лозунги фермеров, продолжающих протестовать в Испании и в Греции, вышли за пределы требований снизить растущие издержки сельхозпроизводств.

Даже в тех странах ЕС, где общество охотно верит в байку политиков про "скорое нападение России", и непопулярным точкам зрения теперь находится место. Фильм "Война на Украине: другая сторона" был снят Шоном Ланганом и показан в эфире британского телеканала ITV. Режиссер лично и не раз в процессе съемок побывал на Украине. В том числе - на фронте. Много общался с русскими военнослужащими. Его везде приветливо встречали. Делились едой. И никто не просил что-то утаить или переврать. Каждый знает, за что воюет. И за свою страну стоит горой.

В фильме сняты и бойцы, воевавшие в Буче. Один из них рассказывает: мы же ушли 1 апреля, и ушли "культурно". А потом - спустя три дня - все западные телеканалы показали кадры, не имеющие никакого отношения к реальности.

Автор признается, что "встретил на той стороне много хороших людей". Они уверены: победив нацистский режим, Россия сможет сделать Украину дружественной страной. И, конечно, в Великобритании теперь массовая истерия на тему "почему такой отвратительный фильм не сняли с эфира". Зато в британском телеэфире так и не появится интервью Бориса Джонсона Такеру Карлсону. Бывший премьер министр захотел гонорар - миллион долларов.

А ведь за дипломатическое решение конфликта выступает и две трети украинцев. Это показал опрос. Но западные партнеры Киева жизни украинских солдат давно не считают. И готовы сражаться за Украину до последнего бойца.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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