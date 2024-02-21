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Путин обсудил с президентом Киргизии двустороннее экономическое сотрудничество

18:12
  • среда
  • 21 февраля 2024

Москва была и остается одним из основных торгово-экономических партнеров Бишкека

В Казани в среду стартует первый в своем роде международный турнир "Игры будущего". Открывать его будет президент. Вместе с Владимиром Путиным церемонию придут посмотреть и лидеры ряда стран СНГ. Они уже прибыли в столицу Татарстана. С некоторыми из них глава государства успел провести двусторонние встречи. С президентом Киргизии Садыром Жапаровым Владимир Путин обсудил важность деполитизации спорта.

Обсудили и двустороннее экономическое сотрудничество. Москва была и остается одним из основных торгово-экономических партнеров Бишкека - 35 процентов прямых инвестиций в киргизскую экономику пришли из России. В беседе Владимир Путин поблагодарив коллегу за внимание к развитию русского языка в Киргизии.

Следом прошли еще две встречи. С президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым речь шла о строительство трех ТЭЦ и двух ГРЭС на территории республики. Проектом займутся российские компании.

Также Путин встретился с главой Республики Сербской Милорадом Додиком. Это республика отказывается присоединиться к НАТО и санкциям против России, несмотря на постоянное давление со стороны Евросоюза и США.

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