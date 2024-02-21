Россия отозвала разрешение британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море

По инициативе российского лидера Владимира Путина наша страна вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане. Так председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал денонсацию соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

Володин напомнил, что британцы "объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески", сообщает РИА Новости.

Вот теперь пускай худеют. Умнеют! Потому что 40% именно треска и другие виды рыб, пикша в том числе, формируют их рацион. Причем одно из любимых блюд. Но теперь это блюдо их любимое мы вернули себе, по инициативе нашего президента.

Ранее сообщалось, что британцы рискуют остаться без одного из любимых блюд традиционной кухни — фиш энд чипс (жареная рыба и картофель). Местные журналисты отмечали, что российские власти объявили Великобритании "рыбную войну".

Тем временем Запад распространяет вбросы об угрозе для Дании от российских рыбаков. Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что слухи о якобы угрозе Дании от соглашения между Россией и Фарерскими островами по рыболовству — это элемент антироссийской кампании.

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