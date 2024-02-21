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Названо место оглашения послания Путина Федсобранию

14:25
  • среда
  • 21 февраля 2024

Мероприятие запланировано на 29 февраля

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию с Гостином дворе в Москве. Об этом в среду, 21 февраля, рассказал информированный источник в российском парламенте.
Кремль назвал дату послания Путина Федсобранию

По словам собеседника РИА Новости, оглашение послания, запланированного на 29 февраля, начнется в полдень. Другой источник заявил, что депутаты и сенаторы отправятся на послание президента централизованно в 10:30 мск.

Предположительно, членам российского парламента нужно будет заблаговременно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как президент готовится к предстоящему посланию. Спикер Кремля подчеркнул, что это процесс непрерывный: глава государства общается с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления, по несколько раз в день.

После оглашения президентом послания Федеральному собранию в 2023 году многие отметили: время хоть и сложное, турбулентное, но Владимиру Путину удалось воодушевить людей, еще больше объединить их вокруг общей цели.

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