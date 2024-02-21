ВСУ потеряли около тысячи боевиков на донецком и авдеевском направлениях

Российские подразделения улучшили свои позиции

Подразделения "Южной" группировки ВС России заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Нанесено поражение 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны. Как сообщили в Минобороны России, потери противника составили более 425 военнослужащих. Уничтожено два танка, гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и склад боеприпасов ВСУ.

Более выгодные рубежи и позиции заняли и подразделения группировки войск "Центр" на авдеевском направлении. Поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Розовки и Водяного в Донецкой народной республике.

Семь контратак украинских формирований отразили ВС России в районах населенных пунктов Ласточкино, Кирово и Первомайское в ДНР. Потери противника составили до 450 военнослужащих. Также уничтожен танк, реактивная система залпового огня "Град" и гаубица Д-30.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"