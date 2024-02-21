В подмосковном Краснознаменске опровергли сообщения о взрывах

Такие сообщения появились в интернете

Единая дежурно-диспетчерская служба не получала информации о хлопках или взрывах на территории Краснознаменска Московской области. Об этом в среду, 21 февраля, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

В интернете ранее появились сообщения о том, что около 13 часов дня жители Краснознаменска услышали два хлопка.

Однако городские власти опровергли информацию о взрывах, сообщает РИА Новости.

После начала российской спецоперации на Украине нередки ложные сообщения о взрывах в населенных пунктах России. Например, украинская пропаганда распространяла вбросы о якобы взрывах в городе Джанкой на севере Крымского полуострова. Власти региона подчеркнули, что это ложь.

Также власти Крыма опровергали сообщения о якобы ракетном ударе по Бахчисараю, назвав распускаемые украинскими журналистами слухи фейком.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"