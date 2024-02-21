ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский пригрозил "конкретными шагами" перекрывшим границу польским фермерам

15:07
  • среда
  • 21 февраля 2024

Киев официально призвал Варшаву наказать протестующих

Владимир Зеленский определил действия Киева в отношении блокирования украинских грузов на польской границе. Президент Украины пообещал предпринять конкретные шаги для решения этой проблемы.

Зеленский заявил о тяжелой обстановке на харьковском фронте
Киев неожиданно отменил выступление Зеленского на конференции в Токио

Как написал Зеленский в Telegram, вопрос был рассмотрен на совещании  с вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым и Николаем Сольским. По словам украинского лидера, шаги последуют очень скоро.

Польские фермеры 20 февраля  перекрыли железную дорогу у КПП "Медика-Щегини" на границе с Украиной и высыпали из поезда на пути украинское зерно. Поводом для протеста послужила аграрная политика Европейского союза. Киев ранее официально призвал Варшаву наказать протестующих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Протесты фермеров в Польше
Протесты фермеров в Польше
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.