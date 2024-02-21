Зеленский пригрозил "конкретными шагами" перекрывшим границу польским фермерам

Киев официально призвал Варшаву наказать протестующих

Владимир Зеленский определил действия Киева в отношении блокирования украинских грузов на польской границе. Президент Украины пообещал предпринять конкретные шаги для решения этой проблемы.

Как написал Зеленский в Telegram, вопрос был рассмотрен на совещании с вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым и Николаем Сольским. По словам украинского лидера, шаги последуют очень скоро.

Польские фермеры 20 февраля перекрыли железную дорогу у КПП "Медика-Щегини" на границе с Украиной и высыпали из поезда на пути украинское зерно. Поводом для протеста послужила аграрная политика Европейского союза. Киев ранее официально призвал Варшаву наказать протестующих.

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