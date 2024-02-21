МИД России призвал серьезно относиться к словам Украины о ядерном оружии

Украина со времен СССР сохранила потенциал для его производства

Международное сообщество должно серьезным образом относиться к опасным заявлениям представителей Киева о восстановлении ядерного статуса. Такое заявление в среду, 21 февраля, сделали в российском Министерстве иностранных дел.

Спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила, что у Украины еще с советских времен сохранился научный и производственный потенциал для производства ядерных вооружений.

Представитель МИД отметила, что этот и другие факты "подтверждают актуальность задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории", сообщается на официальном сайте министерства.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень времен холодной войны, а достигавшийся десятилетиями прогресс в деле предотвращения применения ядерного оружия сводится на нет.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что попытки ВСУ уничтожить западными ракетами большой дальности российские пусковые установки могут стать основанием для применения армией России ядерного оружия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"