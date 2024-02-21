ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России призвал серьезно относиться к словам Украины о ядерном оружии

15:26
  • среда
  • 21 февраля 2024

Украина со времен СССР сохранила потенциал для его производства

Международное сообщество должно серьезным образом относиться к опасным заявлениям представителей Киева о восстановлении ядерного статуса. Такое заявление в среду, 21 февраля, сделали в российском Министерстве иностранных дел.

США назвали союзникам сроки запуска Россией ядерного оружия в космос
Авдеевка, Крынки и ядерное оружие в космосе: о чем говорили Путин и Шойгу

Спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила, что у Украины еще с советских времен сохранился научный и производственный потенциал для производства ядерных вооружений.

Представитель МИД отметила, что этот и другие факты "подтверждают актуальность задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории", сообщается на официальном сайте министерства.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень времен холодной войны, а достигавшийся десятилетиями прогресс в деле предотвращения применения ядерного оружия сводится на нет.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что попытки ВСУ уничтожить западными ракетами большой дальности российские пусковые установки могут стать основанием для применения армией России ядерного оружия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.