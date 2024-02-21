Беспилотные грузовики не будут оплачивать проезд на М11

До конца года по трассе будут ездить 43 "беспилотника"

Между Москвой и Санкт-Петербургом по платной трассе грузы будут возить беспилотники. Сейчас это 9 фур, к концу года их число увеличится до 43. Об этом со ссылкой на Минтранс России сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что проезд для этих автомобилей будет бесплатным. По крайней мере до 31 декабря 2024 года.

Уже действующие на трассе беспилотные грузовики принадлежат двум компаниям. В общей сложности они прошли 1 миллион 800 тысяч километров. Хотя с момента первого запуска прошло только пять месяцев.

В перспективе планируется, что беспилотники будут возить грузы от Санкт-Петербурга до Казани. Для этого будут задействованы трассы М-11 и М-12, а также платный участок ЦКАД. Такие автомобили могут работать круглосуточно с перерывами на разгрузку и дозаправку.

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