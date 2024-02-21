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Беспилотные грузовики не будут оплачивать проезд на М11

15:31
  • среда
  • 21 февраля 2024

До конца года по трассе будут ездить 43 "беспилотника"

Между Москвой и Санкт-Петербургом по платной трассе грузы будут возить беспилотники. Сейчас это 9 фур, к концу года их число увеличится до 43. Об этом со ссылкой на Минтранс России сообщает РИА Новости.

Названа стоимость проезда по трассе М11 от Москвы до Петербурга
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При этом отмечается, что проезд для этих автомобилей будет бесплатным. По крайней мере до 31 декабря 2024 года. 

Уже действующие на трассе беспилотные грузовики принадлежат двум компаниям. В общей сложности они прошли 1 миллион 800 тысяч километров. Хотя с момента первого запуска прошло только пять месяцев.

В перспективе планируется, что беспилотники будут возить грузы от Санкт-Петербурга до Казани. Для этого будут задействованы трассы М-11 и М-12, а также платный участок ЦКАД. Такие автомобили могут работать круглосуточно с перерывами на разгрузку и дозаправку. 

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