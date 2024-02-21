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Боец ММА Дацик подписал контракт на службу в зоне СВО

15:28
  • среда
  • 21 февраля 2024

С бойцом отправится и его сын Ярослав

Контракт с Министерством обороны России подписал российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик. Он отправится в зону специальной военной операции на Украину.

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Как передает ТАСС, боец ММА заключил с ведомством бессрочный контракт. Вместе с Дациком в зону СВО отправится и его сын Ярослав. 43-летний Дацик провел 15 боев по правилам ММА, в которых одержал семь побед и потерпел восемь поражений.

В начале года появились сообщения о том, что Дацик был ранен в зоне СВО – в сети публиковали его фотографию с ранами на руке. Однако сам спортсмен опроверг эту информацию. Он заявил, что его покусала собака.

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