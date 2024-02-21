Жителей Центральной России призвали не ждать прихода весны в марте

В наших широтах это зимний месяц, заявили в Гидрометцентре
Вероятность того, что март в Центральной России в этом году станет очень теплым, крайне мала. Об этом в среду, 21 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Метеоролог отметил, что "все таки март — это зимний месяц, от этого никуда не деться, надо к этому раз и навсегда привыкнуть".
С учетом имеющихся к настоящему времени данных можно предположить, что весны в марте "не может быть в наших широтах", цитирует Вильфанда ТАСС.
Ранее эксперты отмечали, что лето 2024 года может стать в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В Москве, Калуге, Твери столбики термометров могут подниматься до 35 градусов жары. Так же рекорды ожидаются на Северном Кавказе, Урале и Дальнем Востоке.
В предстоящие длинные февральские выходные в столичном регионе, согласно прогнозам, будет тепло, ожидаются небольшие осадки. Среднесуточная температура будет выше климатической нормы примерно на семь градусов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"