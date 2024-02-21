Жителей Центральной России призвали не ждать прихода весны в марте

В наших широтах это зимний месяц, заявили в Гидрометцентре

Вероятность того, что март в Центральной России в этом году станет очень теплым, крайне мала. Об этом в среду, 21 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что "все таки март — это зимний месяц, от этого никуда не деться, надо к этому раз и навсегда привыкнуть".

С учетом имеющихся к настоящему времени данных можно предположить, что весны в марте "не может быть в наших широтах", цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее эксперты отмечали, что лето 2024 года может стать в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В Москве, Калуге, Твери столбики термометров могут подниматься до 35 градусов жары. Так же рекорды ожидаются на Северном Кавказе, Урале и Дальнем Востоке.

В предстоящие длинные февральские выходные в столичном регионе, согласно прогнозам, будет тепло, ожидаются небольшие осадки. Среднесуточная температура будет выше климатической нормы примерно на семь градусов.

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