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МИД: Лондон подталкивает Киев к ударам по России

15:56
  • среда
  • 21 февраля 2024

ВС России ответят адекватно

Лондон открыто подталкивает Киев к ударам по объектам в глубине территории России. Вместе с Ригой он пообещал возглавить "коалицию дронов" - заявлено о планах поставить на Украину тысячи БПЛА. Британцы собираются потратить на этот план около 200 миллионов фунтов стерлингов, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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Деньги на эти цели британцы собираются направить из пакета в 2,5 миллиарда фунтов, которые 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Киеве пообещал Зеленскому выделить на нужды ВСУ. Дипломат отметила, что уже 19 февраля силами российских ПВО под Новоазовском в ДНР был приземлен реактивный дальнобойный британский дрон Banshee Jet 80+.

Захарова подчеркнула: какие бы иезуитские планы ни строили на берегах Темзы, ничего у них не получится. ВС России дадут адекватный ответ, сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

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