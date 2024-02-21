ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Подмосковье

16:02
  • среда
  • 21 февраля 2024

Под Луховицами в сгоревшем доме нашли тела хозяйки, ее сына и внука

В Подмосковье пожар унес жизни женщины и двоих детей. Вместе с хозяйкой дома в деревне Городищи погибли ее 13-летний сын и 5-летний внук. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. 

Крупный пожар в Шатуре попал на видео
Два человека погибли при пожаре на севере Москвы

По предварительной версии, причиной возгорания стал старый холодильник. В нем что-то замкнуло ночью, когда в доме все спали. Отреагировать на возгорание никто не успел. Дом моментально охватило пламя. Пожарные приехали через 13 минут после вызова, но к тому моменту в здании  уже обрушилась крыша. 

Следователи сейчас выясняют все обстоятельства трагедии. Назначена пожарно-техническая экспертиза. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия пожара в частном доме
Последствия пожара в частном доме
Последствия пожара в частном доме
Последствия пожара в частном доме
Пожарные в Луковицах
Пожарные в Луковицах
Последствия пожара в частном доме
Последствия пожара в частном доме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.