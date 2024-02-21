Женщина и двое детей погибли при пожаре в Подмосковье

Под Луховицами в сгоревшем доме нашли тела хозяйки, ее сына и внука

В Подмосковье пожар унес жизни женщины и двоих детей. Вместе с хозяйкой дома в деревне Городищи погибли ее 13-летний сын и 5-летний внук. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительной версии, причиной возгорания стал старый холодильник. В нем что-то замкнуло ночью, когда в доме все спали. Отреагировать на возгорание никто не успел. Дом моментально охватило пламя. Пожарные приехали через 13 минут после вызова, но к тому моменту в здании уже обрушилась крыша.

Следователи сейчас выясняют все обстоятельства трагедии. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

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