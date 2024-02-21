Милорад Додик: Республика Сербская отбивается от уговоров ввести санкции против России

Президент Республики Сербской рассказал Путину о "беспрецедентном давлении"

Запад ежедневно уговаривает Республику Сербскую Боснии и Герцеговины присоединиться к санкциям против России. Об этом президент страны Милорад Додик рассказал во время встречи с главой России Владимиром Путиным в Казани.

Он добавил, что его правительство старается "отбить любую возможность" введения санкций. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Додик подчеркнул, что его регион не заинтересован и в членстве в НАТО. В связи с этим также подвергается огромному давлению со стороны западных соседей. Додик считает, что республика живет в "сложной ситуации" и называет "интервенцией" отношения с соседями по Европе.

Республика Сербская была создана как самостоятельное государство в 1992 году. А спустя три года ее включили в состав Боснии и Герцеговины. Это был результат Дейтонских соглашений.

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